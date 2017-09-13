Включенный после урагана генератор убил американскую семью

В американском штате Флорида три члена семьи погибли в своем доме после того, как включили генератор. Об этом сообщает New York Post. Еще четверо их родственников доставлены в больницу в критическом состоянии.
Предположительно, они отравились угарным газом. Генератором было решено воспользоваться из-за того, что часть домов в городке Кингсвуд Манор осталась без электричества после урагана «Ирма».
По словам соседей, семья состояла из пяти человек, из них трое детей. «Они переехали всего несколько лет назад. Такие хорошие люди», — рассказал один из соседей, добавив, что семья часто устраивала барбекю и семейные праздники.
Как отмечает издание, местные власти предостерегали жителей от использования генераторов.
10 сентября ураган «Ирма» обрушился на Флориду, ранее он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его жертвами стали 55 человек.