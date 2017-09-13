Против генпрокурора Украины возбудили дисциплинарное дело

На генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса завели дисциплинарное дело за публикации в социальной сети Facebook. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает «Украинская правда».

В распоряжении редакции оказалось решение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко от 7 августа 2017 года. Луценко и Матиосу вменяется в вину публикации в социальных сетях, нарушающие принцип презумпции невиновности. Издание не уточняет, какие именно посты стали основанием для возбуждения дела.

По закону «О прокуратуре», публичное высказывание, которое нарушает принцип презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.

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В июле Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела два дела в отношении генпрокурора после того, как глава Радикальной партии Олег Ляшко обвинил его в неуплате налогов.

Луценко был назначен генеральным прокурором страны в мае 2016-го, несмотря на то, что был ранее судим и не имеет юридического образования. Ранее в том же месяце президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий занять должность кандидату без юридического образования.

До этого Луценко возглавлял в Верховной Раде пропрезидентскую фракцию «Блока Петра Порошенко». С 2007 по 2010 год он занимал должность министра внутренних дел. В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На свободу Луценко вышел в апреле 2013 года по помилованию, подписанному Виктором Януковичем.