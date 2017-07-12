Генпрокурора Украины обвинили в неуплате налогов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела два дела в отношении генпрокурора Украины Юрия Луценко после того, как лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время заседания Верховной рады обвинил его в неуплате налогов. Об этом журналистам рассказал руководитель САП Назар Холодницкий, передает УНИАН.

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«САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во вторник во время рассмотрения ходатайства. Нами внесены в единый реестр досудебных расследований два его обращения на сессии о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены», — заявил он.

11 июля Ляшко призвал Луценко заплатить неучтенные налоги, в том числе за дом площадью 900 квадратных метров. На том же заседании лидер радикалов обвинил генпрокурора в алкоголизме и предложил тому сдать кровь на анализ.

Юрий Луценко занял пост руководителя надзорного ведомства в мае 2016 года. До этого он возглавлял в Верховной Раде пропрезидентскую фракцию «Блока Петра Порошенко». С 2007 по 2010 год Луценко занимал должность министра внутренних дел.

В феврале 2012 года за совершение ряда должностных преступлений был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы. На свободу он вышел в апреле 2013-го по помилованию, подписанному занимавшим тогда пост президента Виктором Януковичем. Через несколько дней после освобождения Луценко стал кумом нынешнего главы государства Петра Порошенко, который тогда был депутатом Рады.