Нидерланды впервые лишили подданства четверых джихажистов

Власти Нидерландов впервые лишили подданства королевства четверых боевиков, сражающихся на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Blikopnieuws.

Они также признаны персонами, чье пребывание на территории королевства является нежелательным. Им запрещен въезд в Нидерланды, а также другие страны Шенгенского соглашения.

По информации Deutsche Welle, все четверо также являются подданными Марокко.

В марте в Нидерландах вступил в силу закон, позволяющий лишать подданства лица, представляющие угрозу для безопасности страны. Закон действует лишь в отношении обладателей двойного гражданства.

19 июля в России были приняты поправки в законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан. В соответствии с новыми правилами, власти получили возможность лишать приобретенного российского гражданства лица, осужденные за терроризм и экстремизм.