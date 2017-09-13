В Бразилии гей-выставку закрыли из-за обвинений в педофилии и скотоложстве

Выставку в бразильском городе Порту-Алегри закрыли на месяц раньше после протестов правых радикалов. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.

Экспозиция под названием Queermuseu («Гей-музей») открылась в культурном центре Santander Bank. Она должна была продлиться еще месяц.

Протестанты из движения «Свободная Бразилия», которых поддержали евангельские христиане, обвинили создателей выставки и представленных художников в педофилии, богохульстве и скотоложстве. Кураторы отвергли все обвинения.

В экспозицию вошло 263 работы бразильских деятелей культуры, в том числе произведения Кандиду Портинари и Лигии Кларк.

«Они преступили лимит толерантности, и мы дали им ответ», — заявил пастор-евангелист Силас Малафья.

Художественное сообщество Бразилии выразило опасение, что случившееся может ознаменовать становление «опасной цензуры».