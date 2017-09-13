Саудовцев призвали доносить о подрывной деятельности через мобильное приложение

Власти Саудовской Аравии призвали подданных королевства доносить о подрывной деятельности в соцсетях через специальное мобильное приложение. Об этом сообщает Reuters.

«В том случае, если вы заметите в соцсетях аккаунт, публикующий террористические или экстремистские идеи, пожалуйста, немедленно сообщите об этом через приложение #We're_all_security», — говорится в сообщении, распространенном МВД королевства. Это приложение было запущено в 2016 году и до сих пор использовалось для сообщений о нарушении правил дорожного движения или ограблениях.

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Часть саудовцев поддержала идею МВД. «Никаких колебаний, никакого умолчания, когда речь идет о безопасности родины, пусть даже это касается ваших друзей и родственников, — написал один из пользователей. — Подумайте о собственной безопасности. Хаос начинается с призывов к свободе и реформам, не верьте им».

Агентство связывает этот шаг министерства с деятельностью лидеров оппозиции, проживающих за рубежом. Они призвали своих сторонников выйти на улицы в пятницу, 15 сентября. После этого саудовские полиция и спецслужбы задержали десятки человек, включая известных мулл. Правительство королевства заявило, что арестованные собирали разведывательную информацию, а их действия направлялись из-за рубежа.