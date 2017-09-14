Amazon заподозрили в удалении негативных комментариев о книге Хиллари Клинтон

Американский онлайн-магазин Amazon удаляет негативные комментарии о книге бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. С таким заявлением в среду, 13 сентября, выступила газета The Washington Times.

Утверждается, что руководство Amazon приступило к политике систематического удаления отзывов к книге с оценкой в одну звезду из пяти. Сейчас рейтинг книги составляет 4,8 звезды из 5, что свидетельствует о ее единогласном одобрении, отмечает газета.

Журналисты издания Fortune обратились с запросом в компанию, где им подтвердили подобную информацию. Основатель Amazon Джефф Безос указал, что удаляются только отзывы, «нарушающие принципы нашего сообщества».

В своих мемуарах, выпущенных издательством «Саймон и Шустер» (Simon and Schuster), Клинтон рассказывает о своей предвыборной кампании и поражении на прошлогодних президентских выборах. Она также рассуждает о допущенных ею ошибках и делится своими впечатлениями о предвыборной борьбе с президентом США Дональдом Трампом.

Amazon — американская компания, созданная в 1994 году. Является крупнейшей в мире по обороту среди площадок, продающих товары и услуги массового спроса через интернет.

