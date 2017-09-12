Клинтон сравнила политику Трампа с антиутопией Оруэлла «1984»

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон в своих новых мемуарах сравнила политику президента Дональда Трампа и его «войну с правдой» с происходящим в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.

«Попытки определять реальность являются основной чертой авторитаризма (...). Это то, что происходит в классическом романе Джорджа Оруэлла "1984", когда мучитель показывает четыре пальца и бьет заключенного электрическим током, пока тот не увидит пять пальцев, как было приказано», — отметила Клинтон в своей книге What Happened («Что случилось»), которая была представлена во вторник.

Материалы по теме Пацан сказал, пацан не сделал Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы

По словам Клинтон, Трамп пытается подвергнуть сомнению логику и разум, а также посеять недоверие среди американцев. «Если он завтра встанет и заявит, что Земля плоская, его советник Келлиэнн Конуэй может просто пойти на Fox News и отстаивать это как «альтернативный факт», и слишком многие люди этому поверят», — добавила политик.

Ранее в августе в эфире телепрограммы Morning Joe на телеканале MSNBC был представлен аудиофрагмент из мемуаров Клинтон, где она называла Трампа запугивающим женщин гадом.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии, считалась безусловным фаворитом гонки, однако в итоге победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация состоялась 20 января.