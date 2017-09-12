Клинтон сравнила политику Трампа с антиутопией Оруэлла «1984»

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон в своих новых мемуарах сравнила политику президента Дональда Трампа и его «войну с правдой» с происходящим в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает The Guardian.
«Попытки определять реальность являются основной чертой авторитаризма (...). Это то, что происходит в классическом романе Джорджа Оруэлла "1984", когда мучитель показывает четыре пальца и бьет заключенного электрическим током, пока тот не увидит пять пальцев, как было приказано», — отметила Клинтон в своей книге What Happened («Что случилось»), которая была представлена во вторник.
По словам Клинтон, Трамп пытается подвергнуть сомнению логику и разум, а также посеять недоверие среди американцев. «Если он завтра встанет и заявит, что Земля плоская, его советник Келлиэнн Конуэй может просто пойти на Fox News и отстаивать это как «альтернативный факт», и слишком многие люди этому поверят», — добавила политик.
Ранее в августе в эфире телепрограммы Morning Joe на телеканале MSNBC был представлен аудиофрагмент из мемуаров Клинтон, где она называла Трампа запугивающим женщин гадом.
Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии, считалась безусловным фаворитом гонки, однако в итоге победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация состоялась 20 января.