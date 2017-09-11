Клинтон отказалась от президентских амбиций

Кандидат от демократической партии на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон в интервью CBS News заявила, что не собирается более выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

При этом она отметила, что не заканчивает карьеру политика, поскольку «это связано с будущим США».

Отвечая на вопрос о своем состоянии спустя почти год после проигранных выборов, Клинтон сказала: «Это по-прежнему очень больно. Это причиняет мне страдания».

Ранее Клинтон признала, что главной ошибкой, не позволившей ей одержать победу в голосовании, стало использование ею личной почты в целях рабочей переписки. Она отметила, что ответственность за это лежит на ней. «Я уже признавала это и признаю снова: вина полностью на мне», — сказала Клинтон.

Выборы президента США прошли 8 ноября 2016 года. Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии и считавшаяся безусловным фаворитом гонки, все же уступила республиканцу Дональду Трампу. Его инаугурация состоялась 20 января.