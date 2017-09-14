СМИ сообщили о захвате псковскими коммунистами заложника

Правоохранители задержали четверых членов псковского отделения КПРФ, когда они пришли в территориальный избирком (ТИК) Пскова за депутатскими мандатами. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на политика Алексея Малова.

По его словам, задержаны Александр Баев, Дмитрий Михайлов, Сергей Федоров, Александр Тимофеев и представитель ТИК с правом совещательного голоса Михаил Михайлов.

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По словам задержанного Дмитрия Михайлова, полицию вызвал председатель ТИК Владимир Кротов. «Вместо того чтобы нам его [временное удостоверение депутата] выдать, председатель ТИК Пскова Владимир Кротов вышел на улицу и вызвал правоохранительные органы, обвинив нас в захвате его как заложника», — цитирует его «Псковская лента новостей». Коммунист предположил, что это сделано, чтобы не допустить их к участию в сессии гордумы пятого созыва, которая состоится 15 сентября.

Управление МВД по Псковской области не комментирует сообщения СМИ о захвате заложников, сообщает FlashNord.

По итогам выборов 10 сентября от КПРФ победу по одномандатным округам одержали кандидаты в депутаты Александр Баев, Дмитрий Михайлов и Елена Маницкая.