В парке «Зарядье» из-за вандалов изменили режим работы

Московский парк «Зарядье» с 14 сентября меняет график работы для сохранения ландшафта и архитектуры и ликвидации нанесенного вандалами урона. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.

«Ряд ограничений вводится в "Зарядье" для сохранения ландшафта и архитектуры. С 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. С 18 сентября в "Зарядье" начнутся восстановительные работы. Вход в парк по понедельникам будет открываться для посетителей с 14:00», — сказано в сообщении.

«Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой “Зарядье” не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк», — рассказал Трехлеб.

Директор парка вновь призвал посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.

Также приводится новый режим работы парка: понедельник —14:00-22:00, последний вход в парк в 21:00. Павильоны открыты с 14:00 до 20:00. Вторник-воскресенье — 10:00-22:00, последний вход в парк в 21:00. Павильоны открыты с 10:00 до 20:00.

Накануне начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин сообщил, что «Зарядье» за три дня работы недосчитался 10 тысяч растений. «Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30 процентов зеленого покрова», — сказал Сафиуллин. «Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками», — добавил он.

11 сентября стало известно, что вандалы повредили в «Зарядье» конструкцию купола «стеклянной коры», медиацентр и зеленые насаждения. Как пояснила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, замена одного стеклянного треугольника, из которых состоит купол, обойдется дорого и потребует сложной технической работы.

Парк «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия» открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября. Первыми его посетителями стали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей. Для всех остальных парк открылся 11 сентября.