Камеры в «Зарядье» упустили устроивших погром вандалов

Действия вандалов, которые устроили погром в парке «Зарядье» в первый же день свободного входа, не попали в объективы камер видеонаблюдения. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

«К сожалению, камеры наблюдения не зафиксировали моменты нарушений: повреждения ландшафта и элементов объектов», — отметили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что вандалы повредили в «Зарядье» конструкцию купола «стеклянной коры», медиацентр и зеленые насаждения. Как пояснила директор по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галина Гордюшина, замена одного стеклянного треугольника, из которых состоит купол, обойдется дорого и потребует сложной технической работы.

Начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин рассказал, что в «Зарядье» также была повреждена кора некоторых деревьев и вытоптана почва на участке северного ландшафта — там пострадали около 30 процентов высаженных растений.

По его словам, в итоге придется заменить и часть утоптанного посетителями грунта, так как в нем растения жить больше не смогут. Для проведения этих работ в ближайшее время часть парка закроют для посетителей.

Парк «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия» открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября. Первыми его посетителями стали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей. Для всех остальных парк открылся 11 сентября.