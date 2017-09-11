На дорожки «Зарядья» ушло 32 тысячи квадратных метров плитки

Все дорожки московского ландшафтного парка «Зарядье» замостили гранитной плиткой. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора компании «Мосинжпроект» Марса Газизуллина.

Он уточнил, что общая площадь мощения составила 32 тысячи квадратных метров. «Это высокопрочный материал, которому не страшны переменчивый московский климат и большое количество пешеходов. Все гранитные мостовые служат веками», — добавил Газизуллин. Некоторые дорожки будут оснащены системой подогрева, чтобы избежать наледи зимой.

Парк «Зарядье» построен около Кремля на месте бывшей гостиницы «Россия». Он стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Официальная церемония открытия состоялась 9 сентября по время празднования Дня города.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, общая стоимость строительства парка составила 14 миллиардов рублей.