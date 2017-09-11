В «Зарядье» устроили погром в первый же день свободного входа

Московский парк «Зарядье» подвергся нападению вандалов в первый же день свободного входа для всех желающих. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на директора по проектированию гражданских проектов «Мосинжпроекта» Галину Гордюшину.

Повреждены конструкция купола «стеклянной коры», медиацентр и зеленые насаждения.

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«Стекла разные (купола и окна медиацентра — прим. «Ленты.ру»), они спроектированы по специальной технологии, — рассказала Гордюшина. — Замена одного стеклянного треугольника — это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его».

По данным мэрии, посетителям не надо бояться осколков, так как стекла включают несколько слоев, скрепленных специальной полимерной пленкой.

«Всем нам — разработчикам, строителям, сотрудникам "Зарядья" — очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции, — сказал директор парка Павел Трехлеб. — Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас».

Какие именно повреждения нанесены зеленым насаждениям парка, не уточняется.

«Зарядье» открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября. Новый парк первыми посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей. Для всех остальных посетителей парк открылся 11 сентября.