Американский учитель обидел школьницу из-за слишком большой груди

В американском штате Миссури школьный учитель раскритиковал 17-летнюю девушку перед всем классом за то, что у нее «слишком большая грудь». Об этом сообщает New York Post.

Педагог также добавил, что склонные к полноте женщины должны ходить в специальные магазины, где продают одежду больших размеров. Инцидент произошел в школе в пятницу, 8 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

Мать девочки в тот же день разместила на своей странице в Facebook фотографию дочери в той одежде, которая так не понравилась учителю. На ученице были джинсы с рваными коленками и кофта с длинным рукавом. При этом одежда не выглядела слишком обтягивающей или вызывающей.

По словам старшеклассницы, после произошедшего на уроке она оказалась в кабинете директора школы, который не поверил в ее рассказ.

Руководство школы назвало неуместным комментарий учителя относительно внешних данных школьников. В настоящее время выясняется, была ли нарушена политика учебного заведения, требующая, чтобы педагоги относились к ученикам учтиво и профессионально.

Семья девочки уже наняла адвоката.