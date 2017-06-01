Руководство бельгийского университета посоветовало выпускницам не скрывать грудь

Руководство Свободного университета Брюсселя (Université libre de Bruxelles) извинилось за электронное письмо, в котором выпускницам медицинского факультета на церемонии вручения дипломов рекомендовалось надеть одежду с вырезом поглубже. Об этом сообщает The Guardian.

«Из эстетических соображений, молодым девушкам желательно надеть платье или юбку с красивым низким вырезом», — говорилось в сообщении. Юношам, в свою очередь, предлагалось надеть костюмы.

Когда история получила огласку и была освещена местными СМИ, руководство было вынуждено принести извинения: «Вне всякого сомнения, инструкции по форме одежды молодых выпускников не соответствуют ценностям университета и факультета».