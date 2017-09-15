Журналист «Комсомолки» выпил перед интервью об алкоголизме

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов взял мини-интервью у бывшего главы Роспотребнадзора, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, предварительно «немного выпив в пять утра». На это обратил внимание пользователь Twitter под ником Здесь Шепелин‏.

Беседа была опубликована 14 сентября, она была посвящена тому, что, по некоторым данным, россияне стали меньше пить.

«Ваше чистосердечное признание в том, что вы с утра выпили, безусловно, дискредитирует...», — начал Онищенко. Он отметил, что подобные интервью — попытка «поерничать» над усилиями Минздрава.

В конце разговора собеседники поздравили друг друга с 95-летием государственной санитарно-эпидемиологической службы, но решили не выпивать за праздник. Журналист все-таки признался, что пошутил насчет своего раннего алкогольного опьянения.

Блогер под ником Здесь Шепелин констатировал, что главный интервьюер страны работает в «Комсомолке».