Журналист «Комсомолки» выпил перед интервью об алкоголизме

Журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов взял мини-интервью у бывшего главы Роспотребнадзора, первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, предварительно «немного выпив в пять утра». На это обратил внимание пользователь Twitter под ником Здесь Шепелин.
Беседа была опубликована 14 сентября, она была посвящена тому, что, по некоторым данным, россияне стали меньше пить.
«Ваше чистосердечное признание в том, что вы с утра выпили, безусловно, дискредитирует...», — начал Онищенко. Он отметил, что подобные интервью — попытка «поерничать» над усилиями Минздрава.
В конце разговора собеседники поздравили друг друга с 95-летием государственной санитарно-эпидемиологической службы, но решили не выпивать за праздник. Журналист все-таки признался, что пошутил насчет своего раннего алкогольного опьянения.
Блогер под ником Здесь Шепелин констатировал, что главный интервьюер страны работает в «Комсомолке».