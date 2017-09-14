В Подмосковье найден мертвым редактор «Интерфакса»

Во дворе дома в подмосковном Одинцово найден мертвым выпускающий редактор информагентства «Интерфакс» Юрий Никифоров. Об этом сообщает «Одинцово.Инфо».

Тело было найдено в одном из дворов по улице Маршала Крылова. Журналиста обнаружила его жена.

На данный момент тело Никифорова отправлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования, причины смерти выясняются.

Юрий Никифоров работал в «Интерфаксе» с 2014 года. Окончил филологический факультет МГУ по специальности «Журналистика». У него остались жена и годовалый сын. Последние годы проживал вместе с семьей в Звенигороде, но в качестве родного города на своей странице во «ВКонтакте» указывал Одинцово.