В Москве обнаружен мертвым гендиректор «Курортов Северного Кавказа»

В Москве найден мертвым генеральный директор акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает ТАСС.

Как отмечается, его тело было обнаружено в квартире в комплексе «Москва-Сити». По словам источника агентства, смерть Горчева носит ненасильственный характер.

В самой компании смерть Горчева подтвердили. «Мы подтверждаем смерть Горчева, в ближайшее время на сайте появится некролог», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

АО «Курорты Северного Кавказа» было создано в декабре 2010 года по распоряжению правительства России. В задачи компании входит управление особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа на территориях Северо-Кавказского федерального округа.

Горчев с 2011 года занимал должность заместитель генерального директора по экономике и финансам в «Курортах Северного Кавказа», а в декабре 2014 года был назначен генеральным директором компании.