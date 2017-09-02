СМИ узнали о возможном отравлении гендиректора «Курортов Северного Кавказа»

Генеральный директор акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Олег Горчев, который 1 сентября был найден мертвым в своей московской квартире, мог быть отравлен. Об этом в субботу, 2 сентября, сообщается в Telegram-канале Mash.

Изначально утверждалось, что смерть Горчева носит ненасильственный характер. Однако, по информации паблика, следователи обратили внимание «на некоторые мелочи». Сообщается, что за несколько дней до кончины 40-летний бизнесмен начал жаловаться отцу на боли в животе. Мужчина также отмечал, что принимаемые лекарства ему не помогали.

1 сентября тело Горчева нашел его отец, который приехал к нему домой в апартаменты в комплексе «Москва-Сити» после того, как сын перестал выходить на связь. Труп лежал в ванной лицом вниз, а рядом с ним были следы рвоты. В настоящее время проводится экспертиза, чтобы установить, был ли предприниматель намеренно отравлен за несколько дней до смерти.

АО «Курорты Северного Кавказа» создано в декабре 2010 года по распоряжению правительства России. В задачи компании входит управление особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа на территориях Северо-Кавказского федерального округа.

Горчев с 2011 года занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в «Курортах Северного Кавказа», а в декабре 2014 года его назначили генеральным директором.

