Полиция идентифицировала подозреваемого в атаке в лондонском метро

Британские полицейские идентифицировали человека, подозреваемого в причастности к атаке в лондонском метро. Об этом сообщает Reuters.

Вычислить злоумышленника удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

15 сентября на станции Parsons Green произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате инцидента ранения, ожоги и повреждения получили 22 человека. Позже на этой же станции было обнаружено второе взрывное устройство, которое не сработало. Расследование происшествия было поручено антитеррористическому подразделению полиции.