Бельгийцы сварили сюрреалистичное светлое пиво черного цвета

Брюссельский музей Рене Магритта заказал у пивоварни Brasserie de la Senne новый вид пива к 50-летию со смерти художника. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает La Libre.

Особенность светлого нефильтрованного пива заключается в том, что оно черного цвета. По мнению авторов задумки, это как нельзя лучше отражает творчество сюрреалиста Магритта.

Вся галерея «Что с лицом» Продолжить «Гигант» (Поль Нуже на бельгийском побережье), 1937 год Фото: предоставлено Latrobe Regional Gallery / Brachot Gallery 1 /11

Напиток будет сварен в ограниченном количестве и поступит в продажу в лавке музея 1 октября. Пиво будет расфасовано по бутылкам объемом 0,33 литра.

Рене Магритт (1898-1967) — бельгийский сюрреалист, автор картин «Вероломство образов», «Условия человеческого существования» и «Сын человеческий».

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