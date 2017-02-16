В музее Фаберже пройдет масштабная выставка Сальвадора Дали

В Санкт-Петербурге в музее Фаберже откроется выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик», посвященная творчеству испанского художника. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте учреждения.

Экспозиция начнет работу 1 апреля и продлится до 2 июля. На выставке будут представлены более 150 живописных и графических работ Дали.

Произведения предоставит фонд «Гала — Сальвадор Дали» в Фигерасе (Испания). Отмечается, что особое внимание будет уделено переосмыслению художником работ эпохи Возрождения.

Сальвадор Дали — испанский художник, один из наиболее крупных представителей направления сюрреализм. Участвовал в работе над фильмами Луиса Бунюэля «Андалузский пес» и «Золотой век».