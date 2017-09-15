Майора уволят из полиции за избиение официантки в московском ресторане

Сотрудника полиции уволят из-за опубликованного СМИ видео, на котором он избивает официантку во время отдыха в столичном ресторане. Об этом в пятницу, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как следует из сообщения, страж порядка уже отстранен от исполнения должностных обязанностей. В настоящее время в отношении него проводится служебная проверка, по завершении которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленную законом ответственность.

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Ранее об инциденте сообщил телеканал «360». По его данным, речь идет о майоре полиции Романе Пекишеве, возглавлявшем отдел организации охранно-конвойной службы Управления охраны общественного порядка столичного главка МВД.

Также издание опубликовало видео с камер наблюдения, на котором видно, как мужчина крепкого телосложения толкает девушку на пол и пинает ее ногами по телу и голове. Все происходит на глазах у подруги гостя заведения, которая стоит рядом и не пытается вступиться за официантку.

12 сентября стало известно, что в Республике Бурятия трое сотрудников полиции предстанут перед судом за пытки задержанных за кражу кедровых орехов. По версии следствия, оперативники вместе с начальником отдела избивали подозреваемых, надевали им на головы пакеты, пытали электрошокером и бросали на пол с высоты.