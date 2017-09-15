Белоруссия получила от Москвы 700 миллионов долларов

Белоруссия получила российский кредит на 700 миллионов долларов. Средства были зачислены на счет белорусского Минфина 15 сентября. Об этом сообщается на его сайте.

Решение о предоставлении Минску кредита было принято весной. В июле замминистра финансов России Сергей Сторчак заявлял, что над процессом перечисления денег «идет техническая работа, поскольку политические решения по данному вопросу уже приняты».

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В августе правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении десятилетнего госкредита Белоруссии размером 700 миллионов долларов. Деньги пойдут на рефинансирование обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.

Начиная с 2018 года кредит должен погашаться двумя траншами — в апреле и октябре. Размер траншей постепенно увеличивается: с 2,5 процента от размера займа в первые несколько лет до 9,5 процента в апреле и октябре 2027 года.

11 апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что Москва прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита размером до миллиарда долларов. Деньги необходимы Белоруссии для поддержки бюджета и платежного баланса.