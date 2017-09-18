Пенсионерка c Украины попыталась сжечь себя в центре Волгограда

Пожилая гражданка Украины попыталась сжечь себя возле автовокзала в центре Волгограда. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя регионального главка МВД Антона Корнаухова.

Инцидент произошел в Центральном районе города около 14:00 по московскому времени. Как уточнил собеседник агентства, 74-летняя женщина подожгла на себе платье. В результате она была госпитализирована в одну из городских больниц с ожогами 30 процентов тела.

«В настоящее время выясняется, чего хотела добиться женщина своим поступком», — отметил Корнаухов.

В августе мужчина устроил акт самосожжения в продуктовом павильоне в пригороде Красноярска после того, как его девушка отказалась выяснять с ним отношения. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 99 процентов поверхности тела, вскоре он скончался.