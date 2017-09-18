В Гоа запретят распивать алкоголь в общественных местах

Власти индийского штата Гоа собираются с наступлением нового курортного сезона ввести запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах. Об этом заявил главный министр штата Манохар Паррикар, передает Hindustan Times.

Он отметил, что начать действовать такая мера должна уже в октябре этого года.

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По словам чиновника, на такие меры было решено пойти для того, чтобы положить конец неприятностям, которые доставляют пьяные люди. «Если кто-то хочет выпить, он должен пить в помещении, а не в общественных местах», — добавил Паррикар.

Чиновник пояснил, что местные власти будут также штрафовать винные магазины в случае, если покупатели будут распивать алкоголь прямо у входа.

Согласно существующим законам, распитие алкоголя уже запрещено в некоторых общественных местах и на пляжах.