Полицейские в Джорджии застрелили босого студента во время ЛГБТ-пикета

Видео: MAxim Mints / Vimeo

В американском штате Джорджия полицейские застрелили босого студента, отказавшегося по требованию офицеров бросить нож. Видео с места событий публикует New York Post.

По данным издания, Скаут Шульц, называвший себя человеком с небинарной идентичностью, вышел на ЛГБТ-пикет кампуса Технологического института. В руках у него был перочинный нож.

Полицейские уговаривали студента бросить оружие. Однако Шульц проигнорировал их требования и сделал несколько шагов в сторону стражей порядка, выкрикивая: «Стреляй в меня!» После выстрела полицейского Скаут упал на землю. Впоследствии он скончался.

«Почему же они не применили перцовый газ или электрошокер — то, что не приведет к летальному исходу? У Скаут был нервный срыв, он не знал, что ему делать», — приводит издание слова матери Шульца.

Ведется расследование произошедшего.