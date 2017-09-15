Суд американского Сент-Луиса оправдал убившего негра полицейского

Суд Сент-Луиса (штат Миссури) вынес оправдательный приговор в отношении бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил подозреваемого чернокожего Энтони Ламара Смита. Об этом сообщает Associated Press.

«Суд не может сказать, что государство доказало убийство (...) или что государство доказало, что обвиняемый не действовал в порядке самообороны», — написал в своем решении судья Тимоти Уилсон.

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После оглашения приговора по этому делу в городе начались акции протеста.

Стокли был обвинен в убийстве первой степени, но настаивал, что видел, как Смит держит пистолет, и чувствовал, что его жизнь находится в серьезной опасности. Обвинение также пыталось доказать, что бывший страж порядка подбросил пистолет в машину Смита после убийства.

20 декабря 2011 года Стокли попытался остановить Смита после предполагаемой сделки с наркотиками. Мужчина не подчинился требованию офицера и попытался скрыться на машине. Во время погони полицейский выстрелил в машину подозреваемого и закричал: «Я собираюсь убить этого ублюдка!» После того как стражу порядка удалось остановить автомобиль злоумышленника, Стокли подошел к его машине и пять раз выстрелил в упор, убив Смита.