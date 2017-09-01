Полицейского из США уволят за шутку про убийство негров

Американского полицейского уволят из-за неудачной шутки. Об этом сообщает The Washington Post. Видео, вызвавшее недовольство руководства и общественности, опубликовано на сайте издания. Инцидент произошел в июле 2016 года, однако запись инцидента с полицейского видеорегистратора попала в сеть только сейчас.

Лейтенант Грэг Эбботт остановил женщину, которая управляла машиной в нетрезвом виде. Она, по-видимому, позвонила друзьям и попросила их приехать и помочь. Полицейский потребовал от нее перезвонить и сказать им не делать этого. Задержанная отказалась, сославшись на страх — по ее словам, она видела много видео, на которых люди тянулись к ремню, а полицейские стреляли в них, опасаясь, что те пытаются достать оружие.

«Но вы же не черная! — перебил ее полицейский. — Помните, мы убиваем только черных. Только черных! Вот во всех этих видео, вы хоть раз видели, чтобы белого пристрелили?»

Узнав о случившемся, начальство решило уволить Эбботта. Тот, в свою очередь, подал рапорт об увольнении — и пока неясно, удовлетворит ли начальство его просьбу. Если полицейского увольняют по указанию руководства за неподобающее поведение, то это отрицательно сказывается на его пенсионных выплатах.