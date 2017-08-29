Канадская велополиция арестовала одного из самых разыскиваемых преступников США

Канадский полицейский патруль на велосипедах арестовал одного из самых разыскиваемых американских преступников. Подробности истории приводит CTV News во вторник, 29 августа.

Стражи порядка, патрулировавшие улицы Монреаля на велосипедах, задержали двух человек по подозрению в хранении наркотиков. Один из них пытался убежать, но был быстро пойман. Когда беглеца попросили назвать себя, тот протянул стражу порядка американский паспорт. Полиция заподозрила, что паспорт поддельный, и отправила задержанного в камеру.

Во время дактилоскопии полицейские заметили, что у мужчины не хватает кончика пальца. Проверив его личность по базе, они обнаружили, что в руки к ним угодил уроженец Лаоса Хаофон Сичантха по прозвищу Као — один из самых разыскиваемых преступников США. Американская полиция безуспешно пыталась поймать его с 2005 года по подозрению в распространении наркотиков.

Согласно ориентировке, Сичантха — особо опасный преступник, неоднократно угрожал представителям власти и мог быть вооружен. За информацию о его местонахождении была объявлена награда в 25 тысяч долларов.

Сейчас Сичантхе грозит экстрадиция в США.