Клаудия Шиффер выпустит капсульную коллекцию обуви

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер выпустит капсульную коллекцию женской обуви совместно с итальянской маркой Aquazzura. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Отмечается, что линейка будет отображать вкус и стиль жизни модели. «Клаудия не только одна из самых знаковых женщин в мире, у нее также удивительный взгляд на моду после стольких лет работы в этой отрасли. Было интересно работать вместе», — рассказал креативный директор Aquazzura Эдгардо Осорио.

1 /5

Коллекция будет доступна с октября 2017 года в бутиках бренда по всему миру.

Клаудия Шиффер является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании. В разные годы она сотрудничала с Versace, Dolce & Gabbana, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino и Thierry Mugler. В середине 1990-х годов маникенщица стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, ее годовой доход составлял около 10 миллионов долларов.

Компания Aquazzura основана в Италии, специализируется на создании люксовой обуви. Среди поклонниц марки — модель Оливия Палермо и актрисы Джессика Честейн и Аманда Сейфрид.