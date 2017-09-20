Свет превратили в звук

Ученые нашли способ преобразования световой информации в звуковую. В ходе эксперимента исследователи конвертировали электромагнитные излучение в механические колебания внутри специального чипа. Такой механизм позволит создать фотонные компьютеры, способные обрабатывать оптические сигналы с высокой скоростью. Статья физиков опубликована в журнале Nature Communication. Видео с объяснением принципа преобразования опубликовано на YouTube-канале ScienceAlert.

Попадая внутрь чипа, импульс света взаимодействует с другой электромагнитной волной, что вызывает звуковые колебания, длящиеся максимум 10 наносекунд, что достаточно для обработки фотонного сигнала. После этого колебания конвертируются обратно в световой импульс, который проходит дальше по оптическому волокну.