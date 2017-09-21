В Китае запустили самый быстрый в мире поезд

Между Пекином и Шанхаем начал курсировать самый быстрый в мире поезд. Как сообщает агентство «Синьхуа», состав «Фусин» (Fuxing) способен развивать скорость до 350 километров в час.

С четверга, 21 сентября, поезда будут совершать семь ежедневных рейсов на линии в обе стороны. В Пекине они будут стартовать с Южного железнодорожного вокзала, в Шанхае — с вокзала Хунцяо. Время в пути составит четыре часа 28 минут.

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Скоростные поезда, развивающие скорость в 350 километров в час, начали курсировать в Китае в 2008 году. В 2011 году после столкновения двух составов, когда погибли 40 и был ранен еще 191 человек, скорость была ограничена 300 километрами в час.

Официальный представитель China Railway Corporation в беседе с «Синьхуа» заявил об огромной популярности «Фусинов». По его словам, все билеты на сегодняшний день уже раскуплены.

Железная дорога из Пекина в Шанхай считается одной из самых загруженных в стране и мире, ежегодный пассажиропоток здесь составляет более 100 миллионов человек в год.