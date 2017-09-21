Минприроды определило самые грязные города России

Благовещенск, Красноярск и Норильск вошли в список городов с самым грязным воздухом в России. Такая информация содержится в госдокладе Минприроды «Об охране окружающей среды». Об этом в четверг, 21 сентября, пишет «Коммерсантъ».

В исследовании говорится, что больше всего от загрязнения воздуха страдают жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа. В этих регионах более 75 процентов городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха».

Самыми грязными городами признаны Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита. Например, в Красноярске и Магнитогорске фиксировались превышения предельной допустимой концентрации загрязнителей в 30 раз.

При этом общий объем выбросов в атмосферу продолжает расти — в 2016 году он составил 31,6 миллиона тонн, что на 1,1 процента больше, чем в 2015 году, сообщается в докладе. Наибольший объем выбросов в атмосферу от промышленности зафиксирован в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской и Свердловской областях.

Самыми «чистыми» регионами стали Ингушетия, Севастополь и Кабардино-Балкария.

