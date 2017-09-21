К кроссовкам Air Max добавили люксовый штрих

Бренд Nike объединился с магазином Undefeated для создания кроссовок Air Max 97 в честь юбилея компании. Об этом представитель марки рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

Отмечается, что «Undefeated добавили к Air Max 97 люксовый штрих». «Air Max 97 — это кроссовки, которые изменили своим выходом все. В то время они были не похожи ни на что существующее; форма, система шнуровки и серебряный металлик дали ощущение чего-то невиданного и невероятного. С их релизом все остановилось, кроссовки так и кричали: будущее», — сказал сооснователь магазина Эдди Круз.

Defeated в 2017 году отмечает юбилей. «Празднование нашего 15-летия в 20-летний юбилей Air Max 97 кажется мне очень естественным. Почему бы не поработать с моделью, которую мы все в компании очень уважаем и которая в свое время олицетворяла будущее?» — отметил Круз.

Nike Air Max 97 OG / UNDFTD появятся в продаже 21 сентября на официальном сайте Nike.

Компания Nike основана в США в 1964 году и первоначально называлась Blue Ribbon Sports. Ее штаб-квартира расположена в Бивертоне, штат Орегон. Линейка Tech Pack появилась в 2013 году, она сочетает в себе спортивный стиль и инновации.