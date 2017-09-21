Между Пекином и Шанхаем начал курсировать новый поезд с рекордной скоростью

По железнодорожной магистрали Пекин-Шанхай начали курсировать новые китайские высокоскоростные поезда «Фусин», движущиеся со скоростью 350 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости.

Поезда будут отправляться семь раз в день от Южного железнодорожного вокзала Пекина. Конечный пункт маршрута — вокзал «Хунцяо» в Шанхае. «Фусин» может доставить пассажиров из столицы в Шанхай за 4 часа 28 минут, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

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По данным China Railway (CRC), «Фусин» является самым быстрым в мире высокоскоростным железнодорожным составом, находящимся в коммерческой эксплуатации.

Линия Пекин-Шанхай — одна из наиболее загруженных в КНР, в год пассажиропоток на ней превышает 100 миллионов человек. В связи этим власти решили повысить порог максимальной скорости на этой ветке и пустить поезда нового типа.

Все китайские высокоскоростные поезда могут развивать максимальную скорость 350 километров в час, однако шесть лет назад власти приняли решение ограничить скорость передвижения отметкой 300 километров в час.