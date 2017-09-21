СМИ сообщили о случайном убийстве егеря сотрудником полпредства в ЦФО

Главный федеральный инспектор по Ярославской области Василий Несветайлов во время охоты случайно застрелил егеря. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел в Первомайском районе. В лесах на его территории погибший — Сергей Рябков — работал егерем более 10 лет.

Рябков был женат. В его семье двое детей и внуки.

Издание «Ярновости» попыталось связаться с инспектором, однако тот бросил трубку, как только услышал тему разговора. В региональном управлении Следственного комитета также отказались от комментариев.

Василий Несветайлов — главный федеральный инспектор по Ярославской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО. Этот пост он занимает с 2012 года. Классный чин — действительный государственный советник 3-го класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Несветайлов также является доцентом кафедры Государственного финансового контроля, бухгалтерского учета и аудита в Российском экономическом университете имени Плеханова.