В России в прямом эфире покажут белье из Парижа

Марка нижнего белья Etam будет транслировать в интернете свое шоу для России, которое пройдет 26 сентября в рамках Недели моды в Париже. Об этом ее представители рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

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Отмечается, что в нынешнем году это единственный показ нижнего белья на Неделе моды. «В этом году показ состоится в легендарной École des Beaux-Arts, Школе изящных искусств, расположенной прямо напротив Лувра. В грандиозном шоу примут участие 80 топ-моделей, среди которых и муза бренда — Констанс Яблонски, олицетворяющая характер марки», — рассказали в компании.

Etam Live Show проходит в день открытия Недели Моды в Париже в десятый раз. Каждый раз показ сопровождают живые выступления популярных музыкантов, в разные годы это были Лили Аллен, Бой Джордж, Снуп Догг, Грейс Джонс и многие другие, в этом сезоне — NTM, La Femme и Габриэл Кейн.