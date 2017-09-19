Полуголые модели занялись фехтованием во французском замке

Итальянский бренд белья Incanto показал лукбук своей новой женской коллекции, сообщается на сайте производителя.

Модели Ирис Кавка и Ноэль Берри позировали фотографу Джозефу Кардо в интерьерах и парке одного из французских замков в образах фехтовальщиц и музыкантов, а также кормили друг друга сладостями и играли с маленькими собачками. В новой коллекции белья — традиционные бра и трусики разной формы, корсеты и корсажи, чулки, а также одежда для спальни и будуара: платья и полупрозрачные пеньюары. Основные оттенки линии — бежевый, экрю, черный, оттенок бургундского. Для декора белья использованы кружево, шнуровка и полупрозрачные вставки из газовой ткани.

Фото: Incanto 1 /5

Incanto — итальянская компания, специализируется на производстве и продаже нижнего белья для мужчин, женщин и детей, а также пижам, купальников и одежды для дома. На российский рынок бренд вышел в 2002 году.

Летом 2017 года компания представила коллекцию купальников с провокационными вырезами.