Calvin Klein внедрил в белье микротехнологии

Модный дом Calvin Klein выпустил новые коллекции мужского и женского белья сезона осень 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

Обе линейки представляют чувственные силуэты и эксклюзивные инновационные материалы с использованием микротехнологий. Все вещи выполнены в сдержанных элегантных цветах; отдельные модели украшены логотипом на поясе. Бюстгальтеры в женской коллекции Calvin Klein Sculpted оснащены новыми эластичными косточками для лучшей поддержки груди и максимального удобства.

Фото: пресс-служба Calvin Klein 1 /5

В мужской коллекции Calvin Klein Customized Stretch использованы современные материалы-стретч, позволяющие достичь максимального комфорта.

Фото: пресс-служба Calvin Klein 1 /5

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.

В настоящее время место креативного директора занимает дизайнер Раф Симонс, который ранее сотрудничал с Dior.

Весной 2017 года модный дом представил рекламную кампанию, над которой работал колумбийский фотограф Юлиан Клинцевич. Он наслоил кадры друг на друга, добавил «мистическую» озвучку, напоминающую заглавную тему из сериала «Очень странные дела».