Ценности
 

Раф Симонс стал триумфатором премии Совета модельеров Америки

Перейти в «Мою Ленту»
Раф Симонс
Раф Симонс

Дизайнер бельгийского происхождения Раф Симонс, который занимает пост креативного директора Calvin Klein, стал триумфатором премии Совета модельеров Америки (Council of Fashion Designer of America — CFDA). Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Associated Press. Модельер получил награду в двух номинациях: за женскую и мужскую одежду.

Лучшим дизайнером аксессуаров признали Стюарта Веверса из Coach. Награду в номинации «Икона стиля» посмертно получила главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани. Почетный приз за достижения вручили дизайнеру Рику Оуэнсу.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер, приверженец минимализма. Помимо развития собственной именной марки, с 2005 по 2012 год занимал пост креативного директора модного дома Jil Sander, с апреля 2012 года по октябрь 2015 года — ту же должность в доме Dior.

В августе 2016 года возглавил креативное направление марки Calvin Klein. Кроме того, Симонс сотрудничал с брендом спортивной одежды класса люкс Fred Perry.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
RAF SIMONS WINS BOTH TOP FASHION HONORS AT CFDA AWARDS
Раф Симонс создал коллекцию для Fred Perry
Раф Симонс пустил альпак на подушки
Последние новости
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
Новую колонку Apple спутали с рулоном туалетной бумаги и мусорной корзиной
В Госдуме задумались об общероссийским проекте реновации‍  
Чехия отказалась принимать беженцев по квоте Евросоюза
ЦБ предсказал ускорение инфляции из-за плохой погоды
Российские девушки оказались финансово грамотнее юношей
Фонд Сороса предупредил Украину о возможной отмене безвизового режима с ЕС
Ценности
Ценности08:4529 мая
Ford Ranchero

Австралийская химера

Самые стильные авто для перевозки жены и поросят
10:47Сегодня

Alberto Guardiani разрушил представления о классической обуви

12:08Сегодня

Wrangler показал одежду с психоделическими рисунками

16:29 5 июня

Uniqlo показала одежду для людей с «разными культурными особенностями»

Ценности08:06 3 июня

«Язык техники мне дается нелегко»

Звезда триатлона Виктория Шубина умеет рассчитать пульс без приборов
14:32 5 июня

Марка adidas Originals выкрасила кроссовки в сдержанные цвета

09:59Сегодня

Hermes устроил прачечную для клиентов

14:43 5 июня

Cartier адаптировал аромат для путешественников

Ценности

«У этих ребят нет будущего»

Дик Роу — человек, отказавшийся от The Beatles
12:38 5 июня

Москвичам показали новый Lexus LC 500

03:00 3 июня

YSL Beauté показал новую палетку теней

17:04 5 июня

Mercedes-Benz показал две новинки для российского рынка

Россия
«Сейчас мы вам устроим!»
Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
Житель якутского села откопал бивни степного мамонта во время посадки картофеля
«Этих врачей нельзя допускать к пациентам»
Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных
Светлана Орлова Ну ты и зам
Как трем губернаторам насолило задержание двух заместителей
Госпошлины на биометрические загранпаспорта и права предложили увеличить
Грабители в полицейской форме украли 7 миллионов рублей у петербуржца в Москве
Режим ЧС из-за ливней объявили в семи селах Приморья
Все материалы
Мир
Семеро против Дохи
Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Отряды «Демократических сил Сирии» подошли к Ракке
Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией
Дональд ТрампЦена двух градусов
США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Все материалы
Бывший СССР
Адам ОсмаевПатриоты без границ
Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева
В Киеве рассказали о необходимости введения на Украине диктаторского режима
Фонд Сороса предупредил Украину о возможной отмене безвизового режима с ЕС
На Украине сделали самый большой в мире бутерброд с салом в виде трезубца
Президент Литвы назвала главной угрозой существование России и Белоруссии
ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений «Славянское братство — 2017»
Под Киевом вандалы взломали склеп Мордехая Чернобыльского
Все материалы
Финансы
А им все Доха
Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах
ЦБ предсказал ускорение инфляции из-за плохой погоды
Семь фунтов под килем
Как устроена экономика «Пиратов Карибского моря». Часть вторая
Минтруд рассказал о российском регионе с самым большим долгом по зарплате
Российские девушки оказались финансово грамотнее юношей
Саудовская Аравия и ОАЭ оставили Катар без сахара
СМИ сообщили о возвращении ипотеки без первоначального взноса
Все материалы
Бизнес
Вышли в рост
В мае сектор услуг продемонстрировал рекордные темпы повышения отпускных цен
Башкирия потребовала взыскать с АФК «Системы» 106 миллиардов рублей
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Qatar Airways приостановила полеты в ряд стран Персидского залива
Российские авиакомпании за год потеряли 10 миллиардов рублей
Дмитрий Морозов«Отрасль играет турецкий гамбит»
Генеральный директор BIOCAD о тенденциях и перспективах фармацевтики
Глава «Русь Ойл» принял решение продать торговый комплекс «Горбушкин двор»
Все материалы
Силовые структуры
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Леонид МаркеловКвартирный допрос
Что будет с недвижимостью бывшего главы Марий Эл ценой в миллиард рублей
Бизнесмен Полонский начал искать адвокатов
В Японии выкатили первый истребитель F-35 собственной сборки
Пилот упавшего в Адыгее вертолета сбежал с места ЧП
США убрали два авианосца от берегов КНДР
Все материалы
Наука и техника
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Реклама шоу французского иллюзиониста Анри Робена, 1863На лицо ужасные
Раскрыта сущность привидений и призраков
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Ученые предупредили о появлении гигантской озоновой дыры над США
Доказано существование гигантского древнего океана на Марсе
Открыта самая горячая планета
Показаны новые устройства Apple
Все материалы
Спорт
Наличное дело
Какой клуб стал самым дорогим в европейском футболе
Время первых
Голы Аленичева, Зидана и другие ярчайшие моменты финалов Лиги чемпионов
Станислав Черчесов и Александр СамедовРазгром с разрывом
Перед стартом Кубка конфедераций-2017 сборная России крупно обыграла венгров
В Германии назвали недопустимым проведение ЧМ в поддерживающей терроризм стране
Бывший боец UFC получил пожизненный срок за похищение и избиение подруги
Мутко прокомментировал травму Зобнина
«Нэшвилл» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом»
Все материалы
Культура
Главные сериалы лета
«Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
Александр Калягин (в центре)Последний день города N
Как пьесу Гоголя «Ревизор» превратили в «Карточный домик»
Съемочную группу Терри Гиллиама обвинили в нанесении ущерба монастырю
Актер Сергей Гармаш попал в аварию
Боб Дилан отправил в Стокгольм аудиозапись своей нобелевской лекции
Децл поведал о противостоянии рэперов и получавших партийную поддержку скинхедов
Все материалы
Интернет и СМИ
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Интервью Путина каналу NBC News посмотрели более шести миллионов зрителей
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Полицейские помогли Усманову победить Навального в Mortal Kombat
Apple сравнила мир без приложений с апокалипсисом
Саудовская Аравия закрыла офис катарского телеканала Al Jazeera
Блогеры заставили тысячи куриц биться насмерть с тираннозаврами
Все материалы
Ценности
Наперегонки со временем
Самые яркие моменты московского ралли ретрокаров L.U.C Chopard
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Alberto Guardiani разрушил представления о классической обуви
Wrangler показал одежду с психоделическими рисунками
Uniqlo показала одежду для людей с «разными культурными особенностями»
Hermes устроил прачечную для клиентов
Все материалы
Путешествия
Эркээни или Кэскил
Сложный тест на знание истории и географии Якутии
Приключения без огорчений
Как не испортить себе отпуск
Аня Бушуева: «Обязательно попробуйте русский салат»
Что такое тапас по-валенсийски
Турпоток из России в Анталью вырос на пять тысяч процентов
Тиньков предложил туристам снять дачу в Астрахани за 1,6 миллиона рублей
В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
«Чудо-женщина» поможет «Маргарет Тэтчер» рыть тоннели в Тель-Авиве
В Японии выбрали самого красивого демонтажника
Старейшего ленивца в мире усыпили в Австралии
Белки украли флаги у ветерана ВВС США и свили из них гнездо
Все материалы
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Эволюция гоночных «баранок»
Краткая история гоночных рулей разных серий
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Премиалочка для России
Дорогие автомобили, которые россияне покупают чаще других
«Мерседес» продал все «гелики» от Maybach
Apple придумала аналог «авиа-режима» для водителей
Стали известны цены на новую Mazda CX-5 в России
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы