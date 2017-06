Раф Симонс стал триумфатором премии Совета модельеров Америки

Дизайнер бельгийского происхождения Раф Симонс, который занимает пост креативного директора Calvin Klein, стал триумфатором премии Совета модельеров Америки (Council of Fashion Designer of America — CFDA). Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Associated Press. Модельер получил награду в двух номинациях: за женскую и мужскую одежду.

Лучшим дизайнером аксессуаров признали Стюарта Веверса из Coach. Награду в номинации «Икона стиля» посмертно получила главный редактор итальянского Vogue Франка Соццани. Почетный приз за достижения вручили дизайнеру Рику Оуэнсу.

Раф Симонс — бельгийский дизайнер, приверженец минимализма. Помимо развития собственной именной марки, с 2005 по 2012 год занимал пост креативного директора модного дома Jil Sander, с апреля 2012 года по октябрь 2015 года — ту же должность в доме Dior.

В августе 2016 года возглавил креативное направление марки Calvin Klein. Кроме того, Симонс сотрудничал с брендом спортивной одежды класса люкс Fred Perry.