Экс-разведчик Чинкуини: французские офицеры благосклонно относятся к России

Большая часть офицеров вооруженных сил Франции благосклонно относятся к России. Информацию об этом раскрыл бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости.

По его словам, в основном французы едут воевать на Украину ради денег и всевозможных льгот. При этом к России они относятся благосклонно, подчеркнул бывший разведчик.

Ранее Чинкуини сообщил, что французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок.

Также он отметил, что в результате российского удара по Харькову 16 января были ликвидированы около 60 французских агентов. При этом наемников среди них не было.