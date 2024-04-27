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07:57, 27 апреля 2024Мир

Раскрыто отношение французских офицеров к России

Экс-разведчик Чинкуини: французские офицеры благосклонно относятся к России

Фото: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Большая часть офицеров вооруженных сил Франции благосклонно относятся к России. Информацию об этом раскрыл бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости.

По его словам, в основном французы едут воевать на Украину ради денег и всевозможных льгот. При этом к России они относятся благосклонно, подчеркнул бывший разведчик.

Ранее Чинкуини сообщил, что французским военным за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) обещали оформление фиктивной отставки и доход, который значительно превышал их обычный заработок.

Также он отметил, что в результате российского удара по Харькову 16 января были ликвидированы около 60 французских агентов. При этом наемников среди них не было.

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      Евгений Силаев
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