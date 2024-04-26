В ЕС заподозрили одну из крупнейших стран мира в практике торговли органами

Евродепутат Лексманн заявила о возможной практике торговли органами в Китае

Член Европарламента (ЕП) от Словакии Мириам Лексманн заподозрила Китай в практике принудительного донорства органов. О том, что одна из крупнейших стран мира, возможно, имеет отношение к торговле органами, евродепутат заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» изучила текст ее письма.

«В 2021 году группа специальных докладчиков ООН и экспертов по правам человека опубликовала совместное письмо китайскому правительству относительно заслуживающих доверия утверждений о принудительном донорстве органами в Китае. В следующем году парламент также принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность по поводу принудительного донорства органами в Китае и призвал "соответствующие учреждения в государствах-членах оценить и пересмотреть условия своего сотрудничества с китайскими учреждениями в области трансплантологии, исследований и подготовки кадров"», — говорится в письме Лексманн.

Это, в сочетании с запуском New Horizon («Новые горизонты» — прим. «Ленты.ру») — совместной программы ЕС и Китая в сфере обучения трансплантологии, почетным гостем которой является китайский хирург-трансплантолог профессор Шусен Чжэн, обвиняемый в причастности к принудительному донорству органами, — вызвало обеспокоенность по поводу того, соответствует ли такое распределение финансирования ценностям ЕС Мириам Лексманн член Европарламента от Словакии

Так, по мнению члена ЕП, фонды ЕС, вероятно, непреднамеренно поддерживали практику принудительного донорства органов. В связи с этим она задает ЕК следующие вопросы: «Какие механизмы существуют для предотвращения соучастия ЕС в принудительном донорстве органами при финансировании медицинского сотрудничества со странами, не входящими в ЕС? Будет ли Еврокомиссия расследовать какие-либо финансируемые ЕС медицинские программы, которые могут способствовать принудительному донорству органами?».

Ранее члены ЕП от Польши Анна Фотыга и Косма Злотовский заподозрили КНР в планах злоупотреблять результатами исследований в сфере генетики с целью редактировать геном китайских солдат, а также модифицировать вирусы.