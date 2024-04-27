В Совфеде описали возможный ответ России на вторжение НАТО в Белоруссию

Цеков: ответом на вторжение НАТО в Белоруссию будет соединение с Калининградом

В случае, если войска НАТО вторгнутся на территорию Белоруссии, можно предположить, что ответом на это станет соединение ее территории с Калининградской областью. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, его цитирует ТАСС.

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае (...) Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда. То есть они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Белоруссии», — считает политик.

По его мнению, те, кто планирует эти провокации, не способны соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция в стране планирует захватить и установить власть в Кобринском районе и обратиться к НАТО с целью ввода войск.