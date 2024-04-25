Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции обратиться к НАТО

Лукашенко: оппозиция Белоруссии планирует захватить Кобринский район

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция в стране планирует захватить и установить власть в Кобринском районе и обратиться к НАТО, передает РИА Новости.

«Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район», — рассказал Лукашенко.