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14:13, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции обратиться к НАТО

Лукашенко: оппозиция Белоруссии планирует захватить Кобринский район

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция в стране планирует захватить и установить власть в Кобринском районе и обратиться к НАТО, передает РИА Новости.

«Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район», — рассказал Лукашенко.

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