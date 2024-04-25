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14:36, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко напомнил радикальным оппозиционерам об их родственниках

Лукашенко посоветовал оппозиционерам не ставить под удар родственников

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Политикам, планирующим совершить государственный переворот в Белоруссии, следует забыть о частной собственности в республике, также им не стоит ставить под удар своих близких. С таким советом радикальным оппозиционерам выступил президент страны Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовятся там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть», — напомнил белорусский лидер.

Он добавил, что белорусская оппозиция, пытаясь реализовать свой план, может обратиться за военной поддержкой к странам НАТО.

Ранее Лукашенко рассказал о призыве «тихушек и лохушек» уничтожить республику. По его словам, в настоящий момент они корректируют силовой сценарий смены власти «Перамога 2.0».

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      Глеб Палехов
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