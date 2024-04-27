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07:57, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась с размаху ударить ногой полицейского и попала под суд

В ЯНАО будут судить женщину, пытавшуюся с размаху ударить ногой участкового

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯМАО) суд рассмотрит дело 26-летней местной жительницы, напавшей на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 января участковый поселка Тазовский патрулировал улицы. Он заметил сильно пьяную женщину на обочине. Сотрудник доставил гражданку в больницу, но при прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения она стала оскорблять правоохранителя и попыталась с размаху ударить ногой. Участковый заблокировал удар.

Было возбуждено дело по статье 319 («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей») и 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве 22-летний молодой человек напал на следователя, приехавшего в квартиру его отца на обыск.

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      Екатерина Кашурникова
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