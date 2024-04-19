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14:45, 19 апреля 2024Силовые структуры

Мужчина напал на московского следователя во время обыска в квартире

В Москве мужчина напал на следователя, приехавшего в квартиру его отца на обыск

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве 22-летний молодой человек напал на следователя, приехавшего в квартиру его отца на обыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
 
По данным следствия, преступление было совершено 17 апреля в квартире жилого дома на улице Поляны. Мужчина применил насилие к сотруднику СК во время проведения следственных действий в жилище его родственника.
 
Нападавший задержан, решается вопрос о его аресте.

18 апреля сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском 67-летняя местная жительница напала на судебных приставов и сотрудника полиции. Она хотела помешать им и распылила перцовый баллон со слезоточивым веществом. Возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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