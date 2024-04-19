Напавшего на московского следователя мужчину заключили под стражу

В Москве напавшего на следователя во время обыска мужчину заключили под стражу

Мужчина напал на московского следователя во время обыска в квартире

Начало событий в новости Мужчина напал на московского следователя во время обыска в квартире

В Москве заключили под стражу 22-летнего мужчину, который напал на следователя, приехавшего с обыском в квартиру его отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном управлении Следственного комитета (СК) России по столице.

Он обвиняется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным ведомства, нападение на следователя произошло 17 апреля в квартире жилого дома на улице Поляны. Отмечается, что 19 апреля нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который напал с ножом на приехавшего по вызову полицейского.